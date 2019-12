Saranno ascoltati oggi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, i due indagati arrestati da polizia e carabinieri nel corso di due diverse operazioni antidroga che avevano portato al sequestro di cocaina. Gli arrestati sono difesi dagli avvocati Giancarlo Vitelli, Alessia Vita e Francesco Pisani e oggi avranno la possibilità di fornire la propria versione dei fatti. Le due inchieste avevano portato al fermo di un uomo di 48 anni trovato con 40 grammi di cocaina e oltre 1500 euro provento di spaccio. Questo arresto era stato condotto dagli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Poche ore dopo, in un altro contesto investigativo, i carabinieri della Compagnia di Latina avevano arrestato un insospettabile del capoluogo pontino di 30 anni.

