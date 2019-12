Le fitte piogge dopo le forti raffiche di vento, hanno ulteriormente complicato la situazione sulla strada regionale Pontina, alle porte del capoluogo pontino. Ieri sono arrivate al centralino della polizia stradale almeno venti richieste che segnalavano la presenza di buche tra i chilometri 66 e 67 all'altezza di Borgo Piave, alle porte del capoluogo. Moltissime anche in questo caso le richieste di intervento per dei danneggiamenti. L'effetto della pioggia ha provocato ulteriori disagi anche nel centro della città dove si sono aperte nuove buche, vere e proprie trappole per gli automobilisti.