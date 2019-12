E' stata eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Sergio Foschi, l'uomo di 49 anni di Cori, morto per cause tutte da chiarire a Latina a quanto pare per un malore dopo che era stato rilasciato poche ore prima dall'ospedale Dono Svizzero di Formia. E' stato il medico legale Stefania Urso, nominato dal pubblico ministero Marco Giancristofaro, a eseguire l'esame e tra novanta giorni si conosceranno i risultati. Non è escluso anche che possa partecipare alle operazioni peritali un cardiologo proprio per non lasciare nulla di intentato. Intanto gli investigatori stanno analizzando anche i documenti relativi al periodo di permanenza di Foschi a Formia dove era andato per motivi di lavoro insieme ad un collega. Era dipendente di una azienda edile che svolgeva dei lavori nella struttura sanitaria. Poco prima delle 11 ha avvertito un malore: un senso di vertigini e poi conati di vomito, è stato visitato al Dono Svizzero e sottoposto ad una serie di accertamenti, tra cui anche un elettrocardiogramma e nel pomeriggio, intorno alle 17, è stato rilasciato con una raccomandazione: quella di essere sottoposto una volta tornata a casa, ad una vista cardiologica