Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nella notte di oggi, giorno dedicato a Santo Stefano, a Velletri.

La prima, di magnitudo 1.9 della scala Richter, è stata avvertita attorno a mezzanotte e mezza in via Lupacchiotti, nella zona di Castel Ginnetti. La seconda è stata registrata dai sistemi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo le 6 del mattino: l'epicentro è stato localizzato vicino a via Santirecchia, una frazione di via dei Fienili.

Non si registrano danni agli edifici o persone ferite.