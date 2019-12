È finita a Fondi la fuga di un uomo di 83 anni che a San Giovanni a Teduccio, in Campania, il 26 dicembre ha accoltellato due coniugi di 73 anni per motivi che pare siano legati a questioni di confini. I carabinieri hanno ricostruito gli spostamenti dell'uomo, che si è spostato a bordo di un'auto, e a stretto giro lo hanno bloccato a Fondi. È stato fermato con l'accusa di tentato duplice omicidio. I due coniugi feriti sono stati trasportati in ospedale.