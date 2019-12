Notte complicata, quella di Santo Stefano, per il centro di Nettuno e per i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Anzio, intervenuti in tre luoghi diversi a causa di un furto e di due tentativi andati a vuoto.

L'unico colpo riuscito è quello nel bar di via Sangallo, nei pressi del poliambulatorio "Barberini": qui, a quanto sembra, uno o più ignoti malviventi sono riusciuti a entrare nel locale dopo aver forzato la porta d'ingresso, rubando le monete presenti in cassa.

A vuoto, invece, i furti tentati nella farmacia "Orsenigo" in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e nel bar "Benito", a due passi dal Comune: qui, però, i danni causati dai malviventi sono stati ingenti. La porta d'ingresso, infatti, è stata forzata e dovrà essere cambiata.

Le indagini, come detto, sono affidate ai carabinieri coordinati dal maggiore Lorenzo Buschittari: al vaglio anche i filmati della videosorveglianza.