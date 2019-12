Fallisce il furto di denaro contante dal Postamat di Piazza del Popolo, nel centro storico di Ardea. In particolare, intorno alle 3:30 di questa notte, 28 dicembre 2019, alcuni ignoti malviventi si sono portati sulla Rocca e hanno iniziato a inserire dell'esplosivo all'interno del Postamat dell'ufficio postale della piazza. Quando il macchinario è esploso, forse per il poco esplosivo inserito, è rimasto danneggiato nella parte esterna e in quella elettronica, ma la cassaforte era intatta. Di conseguenza, il suono dell'allarme e l'impossibilità di rubare il denaro hanno fatto desistere il gruppo di malviventi: immediata la fuga punto. A quel punto è scattata la chiamata ai carabinieri, che sono intervenuti dalla locale Tenenza e dalla Compagnia di Anzio diretta dal Maggiore Lorenzo Buschittari. Sono loro a coordinare le indagini.