Fa scoppiare un petardo nella scatola elettrica davanti al palazzo municipale di Fondi e l'esplosione danneggia una delle vetrate. Poi, dopo il gesto, va a controllare anche l'entità del danno. Protagonista della vicenda, stando alle indagini della Municipale e della polizia di Stato, è un ragazzo di 17 anni del posto, che evidentemente non si è accorto di aver agito sotto l' "occhio" di una telecamera di sorveglianza. Gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Giuseppe Acquaro, e gli agenti del commissariato diretti dal dirigente Franco Pellegrino, hanno denunciato il ragazzo all'autorità giudiziaria per "accensioni pericolose in luogo pubblico" e "danneggiamento aggravato di edificio pubblico".

I fatti risalgono alle 2 di notte del 25 dicembre, come poi accertato attraverso le registrazioni delle telecamere. Davanti al palazzo municipale ci sono dei ragazzi. A un certo punto uno di questi si avvicina al Municipio e poco dopo si verifica una potente esplosione.

Gli agenti della polizia municipale di Fondi, quando al mattino è stato scoperto il danneggiamento, hanno immediatamente avviato una specifica attività investigativa insieme al commissariato di Fondi. Hanno acquisito le registrazioni delle telecamere e hanno cominciato a effettuare tutte le verifiche necessarie per individuare l'autore del gesto. A stretto giro, gli uomini diretti dal comandante Acquaro e quelli comandati dal dirigente Pellegrino hanno avuto un sospettato. A quel punto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione a carico del presunto responsabile. Si tratta di un ragazzo di 17 anni del posto.

Gli agenti della Municipale e la polizia non hanno trovato altro materiale esplosivo, ma una modica quantità di sostanza stupefacente, che è stata sottoposta a sequestro, e anche un accendino con il cannello allungato. Pure quest'oggetto è stato sequestrato e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per cercare di trovare eventuali tracce. In casa del giovane, inoltre, gli investigatori hanno trovato anche degli indumenti compatibili con quelli indossati dal ragazzo che ha fatto esplodere il petardo davanti al Comune e che è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza.

Alla luce degli indizi raccolti, il 17enne è stato denunciato per i reati di "accensioni pericolose in luogo pubblico" e per "danneggiamento aggravato di edificio pubblico". L'attività investigativa non è ancora conclusa. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare anche le altre persone che erano presenti.