E' stato fermato dopo che aveva maltrattato la madre nella casa che condivideva con la donna. E ora è nei guai, rinchiuso in carcere, un 22enne di Terracina accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo i militari ,che lo hanno arrestato nella giornata di oggi, il ragazzo avrebbe offeso e aggredito la donna per futili motivi, causandone lesioni e danni psicologici. Per lui sono scattate le manette e, stando agli accertamenti, non sarebbe nuovo a gesti di questo tipo. Ora è nel carcere di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria.