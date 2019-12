Divieto di vendita di bevande contenute in recipienti in vetro o lattine, ma anche limitazioni per quanto riguarda il commercio e l'esplosione di fuochi d'artificio e petardi di vario genere.

Sono questi, in estrema sintesi, i contenuti delle due ordinanze firmate nelle scorse ore dal sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, al fine di garantire una fine del 2019 e un inizio del 2020 in tutta sicurezza.

Per quanto riguarda la somministrazione e il consumo di bevande, l'ordinanza sarà valida dalle ore 18 di domani alle ore 5 del primo dell'anno in un'area circoscritta del centro cittadino, ossia in piazza Indipendenza (dove sono in programma gli eventi pubblici, ndr) e nel raggio di un chilometro dalla stessa: nessuno potrà vendere o bere le bevande in contenitori di vetro o lattine.

Diverse, invece, le considerazioni sui "botti" di Capodanno: seppure l'ordinanza non ne vieti in via generale l'utilizzo, sono previste limitazioni sia per quanto concerne la vendita che in merito alla loro esplosione.

Nel primo caso, si...