Il rilevamento di aree e fabbricati, si specifica nella determina di approvazione del bando, in quanto «risulta doveroso ed improcrastinabile acquisire al patrimonio comunale i beni» visto che, nel tempo, non sono state eseguite o rispettate le ordinanze di demolizione.

Con queste premesse, nei giorni scorsi, il dirigente dell'area Tecnica del Comune di Ardea, Emanuele Calcagni, ha approvato il bando di gara per affidare l'incarico utile a fare chiarezza attorno a una tematica delicata - quale è quella legata all'abusivismo edilizio e agli immobili già colpiti da ordinanze di demolizione -, a fronte di un corrispettivo economico di 9.500 euro.

«Risulta indispensabile procedere al frazionamento di fabbricati e porzioni di fabbricati abusivi, realizzati in assenza di titolo autorizzativo, per procedere all'acquisizione al patrimonio immobiliare comunale».

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli