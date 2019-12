Sono passati nuovamente per Borgo Montello i ladri che vanno a caccia di bottini consistenti. Ma anche questa volta la loro azione è fallita miseramente: bersaglio degli scassinatori, per la quarta volta nel giro di cinque anni, la banca di via Minturnae, che oltretutto si trova a pochi metri dal market visitato appena due settimane fa praticamente nella stessa fascia oraria, poco dopo l'ora di cena.

Ciò che resta del tentativo di furto registrato sabato sera, un quarto d'ora circa prima delle 22, è un grimaldello conficcato tra i battenti della porta d'emergenza della filiale BPER. Ma non per questo gli investigatori danno per scontato che ad agire siano stati degli sprovveduti, tantomeno ladri ladri alle prime armi: non è escluso, infatti, che qualcosa sia andato storto rispetto al piano che avevano studiato e i banditi hanno deciso di abortire l'impresa per evitare imprevisti. Dopo tutto la bravura dei soliti ignoti non consiste solo nella facilità di intascare i soldi, ma anche nell'abilità di evitare le manette.

Stando a una prima ricostruzione, che dovrà essere suffragata però da elementi concreti, come la visione dei filmati registrati dalla video sorveglianza, a tentare l'irruzione nella filiale è stato un uomo incappucciato che si era presentato a Borgo Montello con una vettura di colore scuro. Con un "piede di porco" ha tentato di forzare la porta, ma una volta scattato l'allarme è scappato prima dell'arrivo delle guardie giurate dell'istituto di vigilanza Securitas Metronotte. Nel frattempo la segnalazione era stata inoltrata anche al 113 e una pattuglia della Squadra Volante stava già battendo le zone circostanti.