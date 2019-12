Brutto episodio, questa mattina, sulla Pontina.

In particolare, nei pressi della zona di Castel Romano, al chilometro 23+500 della Statale, un ramo di un grosso albero di pino è caduto e ha centrato in pieno il parabrezza e il tettuccio di un'auto.

A bordo della Citroen rossa c'erano due anziani di Romai: di conseguenza sono stati subito allertati i soccorsi, giunti sul posto con le ambulanze del 118, con i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia e con una pattuglia della polizia stradale di Aprilia.

A quanto pare, a restare ferita è stata la donna, che viaggiava sul sedile passeggero: per lei è scattato il trasporto a un vicino Pronto soccorso per un sospetto trauma cranico; ha avuto accesso in codice giallo. Ferito lievemente anche l'uomo, ma le condizioni non sembrerebbero gravi.