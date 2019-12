Non si è presentato nel corso dell'interrogatorio che era fissato ieri mattina davanti al giudice Giorgia Castriota. Era l'interrogatorio di garanzia a cui doveva essere sottoposto un uomo di 44 anni di Latina, sottoposto ad una misura del divieto di avvicinamento dalla casa famiglia perché accusato, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, di maltrattamenti in famiglia. Era stata la Procura a chiedere l'emissione di un provvedimento cautelare alla luce delle condotte dell'uomo nei confronti dei genitori che erano stati minacciati di morte. "Comportamenti vessatori e maltrattamenti di natura psichica sia nei confronti del padre che della madre", aveva osservato il pm Marco Giancristofaro titolare del fascicolo. In un caso l'uomo aveva danneggiato i mobili dell'abitazione dei genitori e in una altra circostanza aveva annunciato una vendetta nei confronti della madre. Questo episodio era avvenuto lo scorso sette dicembre. Era stato registrato un altro episodio ritenuto molto allarmante relativo alla condotta nei confronti del padre quando in una circostanza aveva cercato di colpirlo con una scala e poi anche con un martello. Proprio per questo motivo nei giorni scorsi il giudice del Tribunale aveva firmato un provvedimento.