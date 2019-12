I rilievi e i successivi accertamenti, ancora in corso, sono stati affidati ai carabinieri della Stazione di Anzio.

Erano le 20.30 del 25 dicembre 2019 quando il 73enne si trovava in via Rea Silvia, a Villa Claudia, insieme al proprio cane: all'improvviso una Fiat Panda guidata da una anziana lo ha centrato e fatto cadere a terra.

È stato investito da un'auto durante la sera di Natale ed è morto in ospedale sabato scorso.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli