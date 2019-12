L'ordinanza è valida per oggi, 31 dicembre 2019, e resterà in vigore anche domani, 1 gennaio 2020.

E nella stessa ordinanza il primo cittadino ha vietato l'utilizzo di spray urticante nei luoghi chiusi in occasione delle manifestazioni.

È questo, in estrema sintesi, il contenuto di un'ordinanza firmata dal sindaco di Lariano, Maurizio Caliciotti, che mette al bando l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi e altri prodotti pirotecnici anche di libera vendita nelle zone urbane aperte al pubblico passaggio.

