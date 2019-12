Non manca, infine, il divieto di esplodere fuochi d'artificio e petardi in luoghi pubblici o su aree private che hanno comunque ricadute su quelle pubbliche.

Chiaramente, l'ordinanza è legata agli eventi programmati per stanotte in piazza Cesare Battisti, davanti al Comune, tutti gratuiti e rivolti a cittadini e turisti.

In particolare, da stasera fino all'alba di domani, primo gennaio 2020, scatta il divieto di utilizzo di spray urticanti, ma anche il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro, incluso il loro abbandono nell'ambiente.

È stata pubblicata poco fa, a Nettuno, l'ordinanza del sindaco Alessandro Coppola per un Capodanno sicuro.

