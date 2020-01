Ennesimo incidente stradale nel pomeriggio lungo viale Tittoni a San Felice Circeo. A scontrarsi all'altezza del semaforo all'incrocio con via De Gasperi, fuori uso da oltre un mese, due autovetture. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Probabile che non sia stata rispettata la precedenza. Per soccorrere i feriti è stato necessario l'intervento di più autoambulanze. Fortunatamente pare che i feriti non abbiano riportato gravi traumi. Resta il problema della sicurezza di questo incrocio e di quello tra via Domenichelli e via Terracina. Il Comune nelle scorse settimane ha affidato la manutenzione urgente, visto che gli impianti sono spenti da oltre due mesi, ma gli interventi ancora non sono partiti.