Fondamentale, dunque, l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato un'ora per domare il tutto.

In particolare, i pompieri sono intervenuti a Lavinio, periferia anziate, in viale Alga Marina: qui, poco dopo la mezzanotte, il lancio e l'esplosione di uno o più petardi ha causato l'incendio che ha devastato la centrale elettrica di una palazzina.

Notte di lavoro, quella che ha dato l'addio al 2019 e il benvenuto al 2020, per i vigili del fuoco del Distaccamento di Anzio.

