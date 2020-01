Insomma, niente di simpatico, ma l'ennesima dimostrazione che spesso, per passare il tempo, le persone non proprio civili si divertono a scrivere idiozie sui muri cittadini.

Pensando, forse, di essere ironici, gli ignoti vandali hanno disegnato una svastica fra viale Adriatico e via dei Faggi, accompagnandola con la frase: "Hitler mejo de Santa Claus".

Stavolta, però, non ci sono stati riferimenti all'antisemitismo, come invece accaduto nei giorni scorsi quando era stata realizzata una scritta contro Anna Frank subito coperta dal personale del Comune.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli