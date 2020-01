Una donna di 50 anni del capoluogo è stata denunciata a piede libero dal personale della Questura di Latina con l'accusa di minacce aggravate. E' successo il pomeriggio dello scorso 30 dicembre a seguito di una richiesta di intervento arrivata alla centrale operativa del 113.

La donna, in base a quanto accertato, ha minacciato alcuni vicini di casa imbracciando un fucile a pallini. A quanto pare il motivo della condotta della 50enne, sarebbe riconducibile nella morte del cane della donna, un chihuahua che sempre secondo quanto ipotizzato, sarebbe stato aggredito dal cane dei vicini di casa e di conseguenza a causa delle ferite in un secondo momento è morto. E' questa l'ipotesi della 50enne che ha pensato in questo modo di voler vendicare la morte dell'animale a cui era legatissima. L'episodio si è registrato nella zona al confine tra il Lido di Latina e via Sabotino. E' questo il teatro dei fatti. Una volta che è scattato l'allarme alla polizia, gli agenti della Squadra Volante, coordinati dal dirigente Celestino Frezza, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti e alla fine hanno denunciato a piede libero la donna