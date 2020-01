I motivi sono molteplici: innanzitutto, nella delibera si sottolinea come a dicembre sia stata aperta la Delegazione di Torvajanica che consente ai...

È questo quanto sta accadendo a Pomezia, con la scelta di bloccare il servizio che è stata presa nei giorni scorsi dalla Giunta guidata dal sindaco Adriano Zuccalà: secondo l'esecutivo, infatti, «non è più necessario tenere in attività il servizio gratuito di navetta comunale» attivato nell'agosto 2015.

Dal giorno di Capodanno non è più attivo il servizio di bus navetta gratuito utile a collegare il centro di Pomezia e di Torvajanica con gli uffici comunali della sede distaccata del complesso "Selva dei Pini", sulla Pontina.

