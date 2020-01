Immediata la chiamata ai soccorsi, con il personale di un'ambulanza che ha subito trasportato l'uomo ferito agli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno, dove lo stesso è arrivato in gravi condizioni.

In particolare, lungo il rettilineo compreso fra la caserma dell'esercito e la zona del Lido Garda, il conducente di un'auto ha investito un uomo che si trovava in zona, facendolo rovinare a terra.

Incidente stradale, questa sera (2 gennaio 2020), sulla via Ardeatina, ad Anzio.

