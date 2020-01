Le sue condizioni sono molto critiche. Medici e infermieri quando hanno capito immediatamente la gravità del suo quadro clinico hanno deciso di trasportarla al Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove da ieri mattina è ricoverata. Rischia di perdere gli arti inferiori la donna di 39 anni che era a bordo della Bmw X3 guidata dal compagno, coinvolta in un pauroso incidente stradale avvenuto ieri mattina alle 10,45 in via Campovivo, a Borgo Montello, a poca distanza da Le Ferriere, al confine tra i comuni di Latina, Cisterna e Nettuno.

La vettura tedesca per cause da accertare da parte degli agenti della polizia stradale di Aprilia, è uscita fuori dalla sede stradale e si è schiantata contro un blocco di cemento che costeggia la strada: l'impatto è stato molto violento, la parte anteriore del veicolo, tra cui il lato destro dove era seduta la 39enne, è stato completamente disintegrato a causa dell'urto. La donna rischia di perdere gli arti inferiori a causa del violentissimo impatto. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Aprilia.