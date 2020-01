E' indagato con l'accusa di lesioni stradali gravi il conducente della Bmw X3 su cui viaggiava la donna di 39 anni, rimasta gravemente ferita nel'incidente stradale avvenuto giovedì alle 10,45 in via Campovivo a Borgo Montello, al confine tra i territori di Latina, Nettuno e Cisterna.

Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo e c'è un'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Antonio Sgarrella, mentre gli accertamenti degli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno eseguito tutti i rilievi, proseguono per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.La donna intanto è ricoverata sempre in condizioni molto gravi al Gemelli di Roma e ha perso l'uso di un arto.