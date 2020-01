Ha rinunciato alla costituzione di parte civile nel processo che inizierà il 30 gennaio in Corte d'Assise a Latina per l'omicidio del complice che quel pomeriggio era con lui in via Palermo a Latina.

Salvatore Quindici, 45 anni, imputato per l'inchiesta dei furti in serie in mezza Italia, compreso quello avvenuto proprio nel capoluogo pontino quella tragica domenica di ottobre del 2017 e che figura come parte offesa nel processo per l'omicidio Bardi, in una lettera aperta che ha letto nelle scorse settimane nel corso dell'udienza davanti al giudice La Rosa, ha ribadito la sua intenzione di non avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della famiglia Palumbo. Nella lettera ha manifestato l'intenzione di fare affidamento sul suo lavoro con sacrificio per soddisfare le esigenze della famiglia