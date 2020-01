Questa notte, i carabinieri della Tenenza di Gaeta, con l'ausilio dell'unità cinofili della Compagnia della Guardia di Finanza di Formia, hanno tratto in arresto un 30 enne di Mugnano di Napoli, domiciliato a Gaeta, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso, che inizialmente alla vista dei militari si era dato alla fuga tentando di investire gli stessi, veniva successivamente rintracciato presso un bar di Gaeta e, presso la sua abitazione, veniva trovato in possesso di 66 grammi di cocaina e 3 di crack, nonché soldi contanti e materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente.

