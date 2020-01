Il numero di incidenti stradali con le auto che si ribaltano è in netto aumento a Latina. Nei giorni scorsi una Opel si è capovolta nella centralissima via Ferrucci a seguito di una collisione con una utilitaria. Soltanto nel 2019 gli incidenti, fortunatamente senza gravi feriti, dove le auto si sono ribaltate, spesso anche senza il coinvolgimento di altri veicoli, sono stati più di 10. Iniziano ad essere molti. E' un numero indicativo per gli operatori di sicurezza che lavorano ogni giorno in strada. In estate e poi anche in primavera, altre auto si erano ribaltate nel centro della città, nell'area all'interno della circonvallazione: dal Nicolosi a piazzale dei Mercanti nell'area del mercato settimanale, fino ad altri incidenti. Anche se l'andatura del veicolo è moderata la causa degli incidenti, alla luce della sempre maggiore invasione degli smartphone, è riconducibile nella distrazione. "E' così - spiega il comandante della polizia stradale di Latina Alfredo Magliozzi - nel 65% dei casi gli incidenti avvengono per una distrazione e le cause iniziano ad essere sempre le stesse: uno sguardo al tablet o al telefono cellulare. Adesso inoltre c'è una specie di moda e cioè quella di guidare con il telefono sulla gamba e questo provoca spesso una distrazione che può essere anche fatale". E in effetti è emerso che molti automobilisti mentre guidano stanno leggendo un messaggio di WhatsApp, oppure stanno scrivendo o condividendo altri contenuti sui social network tramite lo smartphone.