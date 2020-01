Fiamme, ieri sera, a Torvajanica Alta, frazione di Pomezia.

In particolare, a essere colpito da un incendio è stato un appartamento in via Mar di Bering, nel popoloso quartiere residenziale.

Immediata, dunque, la chiamata ai vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre del Distaccamento di Pomezia e dei vicini Comandi.

Nessuno è rimasto ferito: i pompieri, però, hanno dovuto portare via da un appartamento al piano inferiore rispetto a quello colpito dalle fiamme una donna che non poteva muoversi. Dopo averla prelevata, l'hanno affidata alle cure del 118.

A causare il rogo, che si è espanso anche in una mansarda, sarebbe stato un malfunzionamento della canna fumaria. I danni, chiaramente, sono importanti.