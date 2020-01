Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio all'incrocio tra via Bixio e via Ferrucci. Per cause da accertare da parte della polizia locale due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio dove in passato si sono verificati altri incidenti stradali. Una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata in ospedale. Un tratto di via Bixio è chiuso al traffico per consentire i rilievi del sinistro da parte della polizia locale.