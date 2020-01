Dai libri di grammatica, ai gialli e poi gli immancabili classici e infine le enciclopedie. La biblioteca del carcere di Latina adesso si è ulteriormente arricchita di oltre 600 volumi che sono stati consegnati nei giorni scorsi, direttamente alla direttrice Nadia Fontana, da parte degli avvocati della Camera Penale Giorgio Zeppieri di Latina. I penalisti pontini hanno promosso questa iniziativa che per la prima volta si è svolta nel capoluogo e ha riscosso un grande e inaspettato successo. In due giorni all'ingresso del palazzo di giustizia di piazza Bruno Buozzi, sono stati raccolti centinaia e centinaia di volumi che sono stati donati ai detenuti che in questo modo avranno la possibilità di ampliare la scelta per le letture. L'iniziativa è stata particolarmente apprezzata dalla stessa direttrice del carcere che ha apprezzato anche la risposta della cittadinanza. I 600 libri finiranno in una stanza dove saranno accuratamente catalogati e divisi a seconda del genere. Con i saluti del presidente della Camera Penale Domenico Oropallo e del segretario Maurizio Forte, alla cerimonia di consegna erano presenti gli avvocati Gaetano Marino, Carla Bertini, Simone Rinaldi, Alessia Righi, Massimo Frisetti, ideatore dell'iniziativa.