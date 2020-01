Grandi e piccini con il naso verso l'alto ieri sera in una piazza del Popolo piena di persone per lo spettacolo della Befana. Moltissime famiglie non hanno voluto perdersi l'evento organizzato dal Comune insieme al Comando Provinciale dei vigili del fuoco. La vecchina, è arrivata sul tetto della torre del Comune di Latina ma quest'anno ha dovuto fare i conti con un imprevisto e con qualcuno che le ha rubato la scopa; ad aiutare la Befana è arrivato Batman un supereroe per la gioia di tanti bambini e che è riuscito a riportare la scopa, ma per far atterrare la Befana in piazza c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco. Alla fine coriandoli, caramelle e applausi per tutti.