Incidente stradale sull'Appia a Terracina, al chilometro 95+300. Un'automobile, modello Mini, per cause ancora al vaglio è uscita dalla carreggiata finendo sul guardrail della corsia opposta. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e un'ambulanza, che ha soccorso la persona ferita. Per i rilevi la polizia locale del Comune di Terracina. Da una prima ricostruzione, l'incidente non ha coinvolto altre persone.