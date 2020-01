È stata una festa dell'Epifania decisamente amara per un cittadino di Nettuno che, dopo aver lasciato l'auto in sosta per tutta la notte proprio sotto all'orologio della stazione capolinea della tratta ferroviaria Roma-Nettuno, ieri mattina ha dovuto fare i conti con dei danni ingenti.

Arrivando davanti alla sua Volkswagen Golf nera, infatti, l'uomo ha subito notato che il lunotto posteriore del veicolo era stato danneggiato: guardando all'interno del mezzo ha poi dovuto constatare il furto del subwoofer installato a corredo dell'impianto stereo.

Si tratta di un altoparlante, come spiega lo stesso cittadino vittima di furto e danneggiamento sul gruppo Facebook "Nettuno Racconta, parola ai cittadini" pubblicando anche la foto dei danni che qui riportiamo, del valore di circa cento euro.