Come ampiamente annunciato quasi un anno fa dal sindaco, lo scorso primo gennaio è entrata in vigore l'ordinanza firmata dallo stesso Adriano Zuccalà e relativa al divieto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto all'interno dei sacchi neri.

Il provvedimento riguarda sia le utenze domestiche che quelle commerciali: i sacchi da esporre per il conferimento dei rifiuti dovranno essere trasparenti, in modo tale da consentire il controllo da parte degli operatori.

In più, l'ordinanza vieta assolutamente l'utilizzo di sacchi e sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica e mette al bando l'introduzione nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato quegli scarti per il cui smaltimento è già attivo il circuito di raccolta differenziata.

Inoltre, l'ordinanza di Zuccalà vieta anche l'introduzione nelle buste di plastica della carta e del cartone, che dovranno essere conferiti sfusi nell'apposito bidone di colore banco.

Stesso discorso per il vetro, che deve essere smaltito sfuso nel mastello verde, senza essere inserito in buste di plastica o carta.