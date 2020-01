Lunghissima deposizione in aula di Agostino Riccardo, collaboratore di giustizia e uno dei testimoni dell'accusa nel processo Alba Pontina contro il clan Di Silvio. Davanti ai giudici del Collegio Penale,presieduto da Gian Luca Soana, il collaboratore di giustizia dopo aver ripercorso le modalità con cui è nata la sua appartenenza al clan riconducibile ad Armando Di Silvio ha parlato dei rapporti con il mondo della politica. "L'80% della politica era la nostra- ha detto - tutti hanno pagato soldi per comprare voti e conoscevano i nostri metodi". Riccardo Agostino ha sottolineato che riusciva a garantire la visualizzazione dei manifesti elettorali e che "Mai in nessun caso sarebbero stati coperti da altri candidati" e ha ricordato l'affissione dei manifesti per le elezioni del 2016 per la lista "Noi con Salvini" e per la lista "Si Cambia " di Gina Cetrone per le elezioni di Terracina. "Ai candidati garantivamo una grande visualizzazione, nel caso del commercialista e candidato Matteo Adinolfi, il suo interlocutore era l'imprenditore Raffaele Del Prete che ha pagato". Riccardo Agostino ha spiegato che nessuno poteva permettersi di attaccare sopra i manifesti che venivano affissi quando c'era lui. "Avevo contatti con tutti i politici di Latina - ha spiegato ancora Agostino Riccardo quando durante la sua deposizione ha affrontato il tema della politica - le campagne elettorali tra cui quella di Pasquale Maietta,eletto consigliere comunale a Latina nel 2006 e poi parlamentare, ricordando anche che 500 voti della Curva del Latina Calcio, erano stati girati su richiesta di Maietta in favore di Calandrini. Infine Il collaboratore di giustizia ha ricordato un episodio avvenuto a Terracina quando "Gina Cetrone ci chiese di andare a prendere un personaggio politico importante per portarlo ad un comizio: Armando Cusani". La deposizione sta andando avanti.