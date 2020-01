Droga nelle tasche, ma anche all'interno di casa: è questo il motivo che, nei giorni scorsi, ha portato i poliziotti del commissariato di Anzio ad arrestare un romano di 33 anni.

Il primo controllo è avvenuto nel piazzale antistante la piscina comunale: l'uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di tre bustine di marijuana del peso complessivo di 16 grammi e di 175 euro in contanti nel portafoglio.

In casa, invece, gli agenti hanno ritrovato un pezzo di marijuana tritata e complessa, del peso di 37 grammi e mezzo, all'interno del congelatore; sul soppalco di una cucina, invece, c'erano tre frammenti di hashish pari a 14,7 grammi. Sul tavolo, invece, c'erano un bilancino di precisione, 3,3 grammi di marijuana pronti per essere confezionati, una dose della stessa sostanza da mezzo grammo e una scatola contenente 62 grammi di hashish divisi in nove pezzi.