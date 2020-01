Nei giorni scorsi il giudice Marco Pietricola ha sciolto la riserva con un provvedimento dello scorso 18 dicembre e ha omologato il primo piano del consumatore presentato grazie all'ausilio dell'Organismo della Composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Latina. La vicenda riguarda un consumatore che non era più in grado di assumere alle obbligazioni assunte ma sulla scorta dello strumento introdotto con la leggere numero 3 del 2012 è stato possibile iniziare un percorso di ripianamento e rinegoziazione dei debiti. Dopo che è stata presentata la proposta di piano del consumatore, l'organismo della composizione della crisi degli avvocati, tramite l'avvocato Emanuele Ceccano ha predisposto dopo una serie di accertamenti una relazione particolareggiata per il piano dove sono state analizzate le cause dell'indebitamento e la diligenza del consumatore, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni, la solvibilità negli ultimi cinque anni, gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori e, infine, un giudizio circa la completezza e l'attendibilità della documentazione che il consumatore ha depositato a corredo della proposta. Il Tribunale di Latina, ha concesso il provvedimento di omologa che permetterà al debitore di ripianare la sua esposizione debitoria tramite il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario per l'importo residuo di 19.9200 euro e il soddisfacimento parziale (in misura pari al 16,78%) per i restanti creditori chirografari, tra cui anche alcuni istituti bancari e agenti di riscossione. Il risultato ha soddisfatto il referente dell'organismo della composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Latina Gianluca Carfagna. E' il primo provvedimento favorevole, ottenuto con l'ausilio dell'organismo inoltre, con questo strumento è stato possibile fornire adeguato riscontro ed aiuto ad una persona che si è trovata in condizioni di obiettiva difficoltà economica che senza l'applicazione della legge non avrebbe potuto avere altra soluzione. La soddisfazione è stata espressa anche dal commissario straordinario Giacomo Mignano che sottolinea come proseguano le attività ordinarie di assistenza ed i servizi offerti ai cittadini dall'Ordine degli Avvocati di Latina.