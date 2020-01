Ha perso il controllo della sua auto e ha centrato quattro vetture parcheggiate, danneggiandole vistosamente. Poi è stato portato in ospedale ed è risultato positivo ai test per verificare il suo stato psicofisico. Di conseguenza, è stato denunciato.

È la storia di un 27enne residente ad Ardea rimasto protagonista di un incidente che si è verificato l'altra sera ad Albano Laziale, in via Olivella, la strada che collega il centro castellano alla frazione di Pavona, sulla via Nettunense.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, effettuata dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo, l'uomo stava percorrendo via Olivella in direzione di Pavona - dunque in discesa - quando, attorno alle 23, ha perso il controllo della sua Lancia Musa e ha sbandato verso il muro che costeggia la carreggiata, finendo prima addosso a quattro auto e poi contro il muro stesso, restando ferito.

Chiaramente, subito dopo lo...