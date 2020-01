Scontro tra un auto e una moto in via Nettuno, biker trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente è accaduto alle 11 all'altezza dell'incrocio con via Santa Maria Goretti. Sul posto per i rilievi la polizia locale del comando di Cisterna. Il centauro di 67anni e residente nel comune dei butteri, è stato disarcionato dal mezzo a seguito dell'impatto con la Volkswagen Polo guidata da un ventenne del luogo. L'uomo ha fatto un volo di alcuni metri prima di cadere rovinosamente a terra. È stato soccorso da alcuni automobilisti che hanno allertato anche il 118