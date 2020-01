Allarme ad Aprilia, precisamente nella sede dell'azienda di trasporti Tesei Bus. Una bomba a mano è stata legata con delle fascette sulla grata dell'azienda. Immediato l'intervento degli artificieri. Sul posto i carabinieri, che hanno chiuso la strada Nettunense nel tratto compreso tra l'uscita per via Foscolo e l'uscita per corso Giovanni XXIII, deviando il traffico.

Seguiranno aggiornamenti