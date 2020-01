"Ho commesso soltanto alcuni furti. Non tutti quelli che sono contestati". E' quello che ha dichiarato ieri in aula uno degli imputati del processo per i furti seriali in mezza Italia e che ha rilasciato spontanee dichiarazioni davanti al giudice Mario La Rosa e al pm Simona Gentile che ha contestato per i dieci imputati il vincolo associativo. Anche un altro imputato ha ammesso gli addebiti ma solo per alcuni furti e ha cercato di sminuire la sua posizione. Ieri è stato il giorno delle arringhe del collegio difensivo e i legali degli imputati hanno puntato prima a scardinare il reato di associazione per delinquere e poi hanno chiesto il mino della pena per i furti. Sono oltre sessanta quelli che sono stati commessi nel giro di pochi mesi. Molti i raid registrati oltre che a Latina anche in provincia, in aula una famiglia ha deciso di costituirsi parte civile nel processo. Il processo è stato rinviato per le repliche alla fine di gennaio quando è prevista la sentenza. I fatti avvenuti nel 2017.