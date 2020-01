Nuovi sigilli per i ventuno villini di via Tiresia a Sperlonga, il cosiddetto "Parco Mirage". Oggi i carabinieri del Nipaaf, insieme ai colleghi della Stazione di Sperlonga, hanno eseguito il provvedimento firmato dal giudice Valentini su richiesta del pm Gentile. Il valore economico degli edifici è di circa cinque milioni di euro. L'accusa, nell'indagine del 2014 che ha portato al primo sequestro, ha ipotizzato il reato di lottizzazione abusiva in relazione alla realizzazione dei ventuno villini al posto di un unico complesso turistico-ricettivo a gestione unitaria. Il processo è al dibattimento.

Il sequestro preventivo eseguito ieri è stato disposto in base all'articolo di legge che consente al giudice di disporre il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca, come avviene, appunto, nel caso del reato di lottizzazione abusiva.