Sarà un processo corposo e articolato con almeno 25 imputati. Le inchieste Astice e Petrus che avevano permesso di scoprire un giro di droga che finiva nel carcere di Latina, sono state riunite in un unico maxi processo e così a fronte dei 34 indagati, sottoposti alle misure restrittive, un'altissima percentuale - almeno 25 - ha scelto la strada dei riti alternativi: dalle richieste di patteggiamento per le posizioni più complicate, non è esclusa ad esempio per l'agente di polizia penitenziaria Franco Zinni, arrestato insieme ad un altro collega per corruzione, ad altre richieste di giudizio immediato, un rito previsto dal codice che consente la riduzione di un terzo della pena alla luce degli elementi che sono stati raccolti in fase di indagini preliminari.