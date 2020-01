La scorsa notte, alle 2 circa a Cori, i militari della locale stazione dei carabinieri, al termine di uno specifico servizio antidroga, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", un 36enne del luogo. L'uomo, a seguito di perquisizione locale eseguita presso un esercizio pubblico e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr 50 di "cocaina", gr 100 di "hashish", un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. l'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di latina a disposizione dell'a.g.