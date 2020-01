Delicate operazioni di ricerca e messa in sicurezza sono in corso a Sperlonga dalla tarda mattinata. Un cittadino avrebbe segnalato la presenza di un ordigno, forse una mina, sul litorale del borgo marinaro. Stando alle informazioni raccolte, potrebbero essere mine risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e sarebbero più di uno, forse addirittura 7. Sul posto sono stati inviati i sommozzatori per le ricerche. Gli ordigni sarebbero situati non lontano dalla riva, in acqua, e sarebbero affiorati a causa del lavoro di erosione della costa da parte del mare. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della locale Stazione. Avvertita anche la Capitaneria di porto e la Marina militare.