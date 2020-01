Un incidente stradale piuttosto particolare si è verificato a Velletri nella serata di venerdì e ha coinvolto un uomo di Anzio.

In particolare, tutto è avvenuto nei pressi della zona dove si trova il Tribunale, nello specifico in via Ilaria Alpi.

Qui, un 40enne originario della città del litorale romano era al volante della propria Opel Astra quando, per cause al vaglio della polizia locale veliterna, ha perso il controllo del proprio veicolo all'altezza della rotatoria che divide via Alpi con via Turati, finendo la propria corsa sottosopra e danneggiando la stessa rotatoria mentre procedeva in direzione di Lariano.

Immediata, chiaramente, la chiamata ai soccorsi, giunti subito sul posto con una ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco del locale Distaccamento: entrambi si sono adoperati per estrarre dal mezzo il 40enne.

Fortunatamente, l'uomo era soltanto sotto choc e pare non abbia riportato particolari ferite: di conseguenza, per lui non è stato ritenuto indispensabile il trasporto nel vicino ospedale "Paolo Colombo".

Nel frattempo, gli agenti coordinati dal comandante Maurizio Santarcangelo hanno avviato i rilievi di rito, non escludendo che alla base dell'incidente autonomo possa esserci stata una distrazione del conducente del veicolo.

Chiaramente, al termine degli accertamenti, la stessa Municipale ha contattato il carro attrezzi del locale deposito giudiziario al fine di rimuovere il veicolo, evidentemente danneggiato a causa dell'incidente autonomo.

La polizia locale ha anche gestito la viabilità.