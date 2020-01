Un incendio è divampato oggi pomeriggio in una cantina al piano interrato di un palazzo in via Virgilio a Latina al Villaggio Trieste. Il fumo nel giro di pochissimi minuti è salito e ha invaso la tromba delle scale ed è salito. Immediatamente è scattato l'allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme. In via Virgilio è intervenuto il, 118 che ha soccorso una residente, si tratta di una donna anziana e poi sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e la strada è stata chiusa precauzionalmente al traffico e gli agenti della Squadra Volante. Al momento non si segnalano intossicati.