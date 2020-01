Sono due le vittime dell'incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio in via La Cogna, tra Aprilia e Ardea. Una vettura ha investito due persone che con molta probabilità stavano attraversando la strada, un impatto tremendo che non ha dato scampo alle vittime, sbalzate con violenza a terra e per loro non c'è stato nulla da fare e inutili si sono rivelati i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che stanno provvedendo all'identificazione delle vittime e a eseguire i rilievi per stabilire la dinamica.

