Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate di prevenzione poste in essere sotto l'egida del Prefetto di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo e della provincia.

Sono state identificate numerose persone, molte delle quali con pregiudizi di polizia. Sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di armi e/o droga, controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari, controlli amministrativi a bar, esercizi commerciali e circoli ricreativi nonché elevate contestazioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada.

Nel pomeriggio di ieri, pattuglie della Polizia di Stato - Questura di Latina e Reparto Prevenzione Crimine Lazio - del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Latina e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, unitamente alla Polizia Locale di Latina, hanno effettuato attività congiunta di controllo del territorio in città. Sono stati effettuati posti di controllo a pettine agli incroci dei quartieri Nicolosi ed Europa.

